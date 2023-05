Trasferta milanese per il Piacenza Baseball: domenica affrontano l’Ares

Impegno in quel di Milano, all’interno del Parco Forlanini per i biancorossi. Domenica 7 maggio in programma il doppio incontro che vede la squadra di Marenghi opposta all’Ares. I rossoblù hanno iniziato con il piede giusto questo Campionato, vincendo tre dei primi quattro incontri per poi incappare nella prima doppia sconfitta domenica scorsa nel derby contro il Milano 1946. Al momento quindi l’Ares si trova nel gruppo di squadre che occupano la zona centrale della classifica del Girone A con un record di parità a quota 3 vittorie e 3 sconfitte, ad una sola lunghezza dal Piacenza secondo. Nel recente precampionato, precisamente al Memorial De Benedetti, Piacenza ed Ares si sono già incontrate con i roster pressoché definitivi. I milanesi allora sorpresero i padroni di casa con un big inning, il terzo, da sei punti; salvo poi cedere alla rimonta costante del Piacenza che riuscì ad aggiudicarsi incontro e Torneo. Gli allenamenti settimanali in casa piacentina, incentrati soprattutto sulla battuta viste le recenti difficoltà, hanno offerto buoni segnali, i quali si auspica riescano ad essere tradotti in pratica anche durante gli incontri ufficiali.

PROGRAMMA GIRONE A

Ares MI-Piacenza; Avigliana-Catalana Alghero; CABS Seveso-Milano; Fossano-Junior PR

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 5v 1p; Piacenza 4v 2p; CABS Seveso, Avigliana, Catalana Alghero e Ares 3v 3p; Fossano 2v 4p; Junior PR 1v 5p.