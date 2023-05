La Placentia Half Marathon va a Isaac Kipkemboi Too. Diretta tv su Telelibertà

Con il tempo di 1.03′.02” è il kenyota Isaac Kipkemboi Too il vincitore della 26edizione della Placentia Half Marathon, che ha preso il via alle 9.30 di domenica 7 maggio da piazza Cittadella, con 1.400 partecipanti. L’arrivo in piazza Cavalli sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri dopo aver attraversato per due volte il centro storico, aver percorso l’argine di Po ed essersi spinta ancora verso sud con passaggio più lontano in via Gorra, transitando davanti allo Stadio, per poi riprendere Corso Europa e, una volta giunta a Piazzale Roma, rientrare sul Pubblico passeggio per la seconda volta prima dell’ultimo chilometro tutto sul Corso Vittorio Emanuele.

Tutte le emozioni della mezza maratona saranno seguite e raccontate, a partire dalle 10, dalla consueta diretta di Telelibertà. Guarda la diretta anche in streaming web.

