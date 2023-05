Le emozioni della corsa più amata dai piacentini in diretta dalle 10 su Telelibertà

Come da tradizione, quotidiano “Libertà” e Telelibertà seguiranno la 26° edizione della Placentia Half Marathon. “Libertà” sarà in edicola domani con sette pagine speciali sulla manifestazione, dove i lettori troveranno tutte le classifiche con i nomi, interviste e commenti. Telelibertà seguirà la gara in diretta televisiva: in piazza Cavalli l’organizzazione, allestirà un piccolo villaggio con alcuni gazebo dove verranno gestite le operazioni di trasmissione e comunicazione con tutti i partecipanti (via Internet e social), per documentare tutto quello che succederà dall’inizio alla fine con ben tre ore di diretta. Telelibertà sarà dunque in prima linea per trasmettere la manifestazione con la conduzione del giornalista Marcello Tassi a partire dalle ore 10, con interviste alle autorità e ai rappresentanti delle associazioni coinvolte, su tutte ovviamente “Progetto Vita” e Unicef Piacenza e collegamenti con tanti partecipanti e ospiti.

