Il 21 maggio a Palazzo Farnese il 1° trofeo Panathlon per giovani ciclisti

Una sana competizione all’insegna del fair play e dei valori dello sport. Domenica 21 maggio Palazzo Farnese farà da cornice alla prima edizione del Trofeo Panathlon, gara ciclistica per giovanissimi organizzata dal Gruppo Sportivo Luigi Maserati e da Panathlon Club Piacenza Primogenita, con il patrocinio del Comune.

Le gare sono riservate alle categorie dai 6 agli 11 anni, più una speciale per i piccoli di 5 anni, ritrovo nel cortile interno di Palazzo Farnese e partenza alle ore 9.30 lungo i percorsi per le varie categorie che si snoderanno lungo via Bacciocchi e viale Risorgimento e ritorno al Farnese (per info e iscrizioni 3472322200, [email protected]).

Iniziativa che è stata presentata in Comune dall’assessore allo sport Mario Dadati insieme all’organizzatore Giulio Maserati, socio Panathlon, al presidente del Panathlon Luigi Ballani e al socio Paolo Gentilotti (storica firma sportiva di Libertà).

“Ho voluto creare questa gara per mostrare alla cittadinanza la bellezza del ciclismo giovanile e per anticipare i festeggiamenti che ci saranno l’anno prossimo quando transiterà dalle nostre parti il Tour de France – ha detto Maserati – ma soprattutto per rilanciare i valori del Panathlon che sono il fair play nello sport e nel ciclismo in particolare” “Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa – ha aggiunto Ballani – ne abbiamo tante in programma, ma qui stiamo parlando di una vera novità per quello che riguarda il ciclismo, penso che sia la prima pietra per il futuro grazie all’impegno di Maserati, noi siamo a sua completa disposizione per poter continuare su questa strada”.