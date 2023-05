L’Ateneo del karate fa il pieno di successi ai campionati regionali Fikta

L’Ateneo del Karate del maestro Massimo Boccuni ha partecipato lo scorso weekend ai campionati regionali Fikta ottenendo ottimi risultati. Nella giornata di sabato 6 maggio la squadra maschile seniores di kata formata da Filippo Massimiliani, Riccardo Fiocchi e Luca Badavelli hanno conquistato il terzo posto qualificandosi per i prossimi campionati italiani assoluti a Busto Arsizio.

Non da meno è stata la gara, nella categoria “cadetti”, dell’allieva Nicole Zocchi, 14 anni, medaglia di bronzo in kata individuale e legittimata a concorrere per i campionati italiani. Le competizioni sono sempre un momento di confronto per tutti gli atleti per giudicare il livello raggiunto e spronarsi a fare sempre meglio per una crescita atletica e personale.