La super stagione della Gas Sales alle 21 a “Volley Piacenza”. Curti in studio

Si è conclusa la stagione della Gas Sales Bluenergy Volley e anche Telelibertà terminerà il racconto della stagione dei biancorossi questa sera con l’ultima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”. Nello studio del conduttore Marcello Tassi interverranno i protagonisti dell’annata della squadra, sia a livello sportivo sia dirigenziale, a cominciare dalla presidente Elisabetta Curti, il direttore generale Hristo Zlatanov, il vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli, il vicepresidente di Nordmeccanica Vincenzo Cerciello, il responsabile marketing di Gas Sales Energia Dakal Mussa, l’allenatore del settore giovanile Renato Barbon e i giocatori Antoine Brizard, Robertlandy Simon e Ricardo Lucarelli. In collegamento video, per un commento tecnico sulla stagione dei biancorossi, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.

