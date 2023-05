Dilettanti, appuntamento che vale una stagione per la Pontenurese. Le partite

Mentre l’Agazzanese prosegue la preparazione in vista del playoff d’andata col Cuoiopelli fissato in data 28 maggio, oggi è tempo di spareggio con in palio il titolo di Promozione per la Pontenurese, poi di semifinali playoff e playout in ogni categoria quale ricco menù del calcio dilettantistico. Palla al centro alle 16.30, un’ora dopo per i playoff di Terza.

Eccellenza A – 16.30

Playout andata

Modenese-Boretto

Promozione A – 16.30

Spareggio scudetto

Tonnotto San Secondo-Pontenurese (si gioca a Collecchio, gara unica)

Semifinale playoff

Gotico Garibaldina-Bobbiese (gara unica)

Spareggio per il playout

Team Traversetolo-Terme Monticelli (gara unica)

Prima Categoria A – 16.30

Semifinale playoff

Sannazzarese-Spes (gara unica)

Playout

Ziano-Junior Drago (gara unica)

Seconda Categoria

Playoff regionali gara unica

Modigliana-RiverNiviano (a San Michele di Sassuolo)

Salicetese-United Montefredente (a San Prospero)

Terza Categoria – 17.30

Semifinali Playoff gara unica

Caorso-Vernasca

Polisportiva BF-Turris