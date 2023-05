L’Assigeco torna a Piacenza per allungare la serie: “Per sopravvivere bisogna vincere”

Le due gare in terra toscana non hanno sorriso all’UCC Assigeco Piacenza, sotto 2-0 nella serie con la Giorgio Tesi Group Pistoia nonostante due buone prestazioni. I ragazzi di coach Stefano Salieri hanno adesso la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi per provare a invertire l’inerzia di questo quarto di finale, consapevoli che l’unico modo per allungare il proprio cammino nei playoff è vincere. Con la palla a due fissata al PalaBanca per giovedì 18 maggio alle ore 20.30 i biancorossoblu sono chiamati a un’altra prova considerevole della loro stagione, dove necessario sarà l’apporto di tutti i componenti di un roster che può contare sulla valevole esperienza di Davide Pascolo:

“Pistoia è stata molto brava a cogliere le occasioni per allungare e a rispondere colpo su colpo a ogni nostro tentativo di fuga. Da parte nostra c’è il rammarico di non aver sfruttato un paio di situazioni dove eravamo avanti nel punteggio, ovviamente anche per merito dei nostri avversari”.