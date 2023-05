Basket Serie A2, l’Assigeco non si arrende: batte Pistoia e tiene viva la speranza

C’è ancora speranza per il cammino ai playoff dell’Assigeco Piacenza dopo la grandiosa vittoria casalinga in gara-3 ottenuta su Pistoia. La grande prova d’orgoglio dei biancorossoblu, vincenti per 94-89, rispecchia fedelmente la loro intera stagione, con i ragazzi di coach Salieri che riescono ad allungare la serie trascinati da un immenso Sabatini e da grandi prove individuali da parte dell’intero roster piacentino. Degne di nota le prestazioni di un inesauribile Pascolo, di McGusty – autore di 20 punti – e di Federico Miaschi, decisivo con le sue prodezze nei minuti finali di partita. Per l’Assigeco l’unico neo in una serata di sorrisi è rappresentato dall’infortunio di Lorenzo Galmarini, l’ennesimo di questa stagione sfortunata: il centro è stato infatti costretto ad uscire dal campo anzitempo nel secondo quarto ed è in forte dubbio per gara-4, dove una Piacenza sull’orlo dell’eliminazione cercherà di strappare un’altra vittoria.

