Zona Sport, stasera ultima puntata della stagione. Spazio a scherma, volley e basket

Ultima puntata della stagione per Zona Sport, la trasmissione di Telelibertà dedicata alle squadre e agli atleti piacentini. Stasera alle 20.30 si parlerà di scherma con i giovani campioni del Circolo Pettorelli, dopodiché spazio al volley femminile giovanile per celebrare la stagione ricca di successi del Volley Academy Piacenza. Chiusura dedicata alla pallacanestro con il Piacenza Basket Club, impegnato in questi giorni nella lotta per la promozione in Serie D.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà