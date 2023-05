L’Under 15 della Gas Sales Bluenergy fra le migliori otto squadre in Italia

Colpo grosso dell’Under 15 della Gas Sales Bluenergy: è tra le migliori otto formazioni in Italia. Impegnata a Prato nelle Finali nazionali di categoria, la formazione biancorossa ha vinto il proprio girone e ha staccato il pass per giocare i Quarti di Finale in programma sabato mattina. Avversaria sarà la formazione della Cucine Lube Civitanova seconda classificata nel girone G alle spalle del Volley Treviso. Chi vince nel pomeriggio di domani giocherà le semifinali.

La formazione biancorossa era inserita nel girone H insieme a Sloga Tabor, prima classificata in Friuli-Venezia Giulia, Volley Prato, prima classificata in Toscana, e Diavoli Rosa della Lombardia che dopo essere arrivati secondi nella Finale regionale hanno vinto il girone di qualificazione giocato a Prato.

Netto il percorso dei giovani biancorossi, tre gare, tre vittorie: successo al tie break con i lombardi dei Diavoli Rosa (25-20, 22-25, 21-25, 25-18, 18-16), vittoria per 3-0 con Sloga Tabor (25-19, 25-19, 25-20) e vittoria nell’ultima sfida con i padroni di casa del Volley Prato per 3-1 (25-19, 25-21, 23-25, 25-23).

Sabato mattina la formazione biancorossa scenderà in campo alle 10.30 mentre l’eventuale semifinale è in programma nel pomeriggio alle 17. Domenica 21 maggio si terranno le finali.

È il secondo anno consecutivo che l’Under 15 della Gas Sales Bluenergy partecipa alle Finali nazionali di categoria. All’atto finale della manifestazione i biancorossi sono arrivati vincendo la Finale regionale contro Modena.

La rosa della Gas Sales Bluenergy Under 15 alle Finali Nazionali di Prato: Francesco Rodriguez, Gabriele Veneziani, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Federico Luciani, Lorenzo Bonetti, Gonzalo Dylan Cherrez Paredes, Alessandro Gualla, Lorenzo Maffini, Nilo Cometti, Elio Capurri, Yassine Chebbi (L), Tommaso Andreatti (L), Karim Nonni. All. Renato Barbon, Davide Aquino.