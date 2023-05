Grande festa in città per la prima edizione del Trofeo Panathlon

Festa nel “cuore” di Piacenza per i “baby-ciclisti” che hanno animato il primo Trofeo Panathlon, manifestazione riservata alla categoria Giovanissimi (bambini e bambine fino ai 12 anni) organizzata dal Gs Luigi Maserati in collaborazione con il Gs Cadeo Carpaneto. I ciclisti in erba si sono cimentati su un anello di 550 metri disegnato attorno a Palazzo Farnese da ripetere più volte a seconda delle categorie. Una volta terminate le varie gare, tutti nel cortile di Palazzo Farnese per le premiazioni in una suggestiva cornice. La classifica per società è stata vinta dal Velo Club Cremonese (che si è aggiudicata il Trofeo Panathlon) davanti alla reggiana Ciclistica 2000 Litokol (vincitrice del Trofeo Banca di Piacenza, rappresentata dal consigliere d’amministrazione Domenico Capra). Terza classificata (Trofeo Carlo Cammi), la piacentina Gs Franco Zeppi.

TUTTI I RISULTATI DOMANI NELL’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI SU LIBERTA’

FOTO DI CLAUDIO CAVALLI