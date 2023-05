Da questa mattina il campo da calcio in sintetico del circolo Vittorino da Feltre è intitolato, oltre che a Vittorio Pizzasegola, ad Alberto Burzoni, imprenditore piacentino molto legato allo sport, mancato qualche tempo fa.

Entrambi erano, oltre che grandi amici, molto appassionati di calcio e hanno diviso proprio su quel campo le “mitiche” partita del venerdì sera.

Erano presenti le figlie Arianna Burzoni ed Elena Pizzasegola, assieme al presidente del circolo Gianluigi Tedesco e a Daniele Chiappini, organizzatore della manifestazione e del primo trofeo “Vittorino Memorial Alberto Burzoni”, che vede in campo le formazioni Under 11 di Piacenza, Juventus, Fiorenzuola e Academy Moretti.

