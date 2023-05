Gas Sales, trattativa chiusa per portare a Piacenza il direttore sportivo De Nicolo

Il lungo corteggiamento alla fine si tradurrà in amore. Secondo alcune indiscrezioni Ninni De Nicolo, direttore sportivo di Vibo Valentia, avrebbe firmato con la Gas Sales Bluenegry per la prossima stagione. Una nuova figura professionale – fortemente voluta dalla presidente Elisabetta Curti – pronta ad inserirsi tra i vertici biancorossi con un ruolo, pare, molto simile a quello di ds. Quarantadue anni, originario di Terlizzi (Bari), De Nicolo vanta una grande esperienza in Superlega (in passato ha lavorato anche a Trento). A Vibo, quest’anno, ha conquistato una Coppa Italia di A2 e una promozione in Superlega, prima della sofferta decisione di patron Callipo di non iscrivere la squadra al massimo campionato per motivi economici. Stando a quanto raccolto la decisione di venire a Piacenza sarebbe stata presa prima del dietrofront dei calabresi, una nuova sfida decisamente stimolante per un dirigente giovane e con le idee chiare, che alla corte biancorossa potrà sicuramente fare molto bene.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’