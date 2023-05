Piace, continua il toto-allenatori: i biancorossi incontreranno Andrea Ciceri

Giorni caldi in casa Piacenza Calcio, ancora alla caccia di un allenatore per la prossima stagione dopo l’uscita di scena di Matteo Abbate. La situazione a ieri era questa: Andrea Dossena ha certamente parlato con il Piacenza, ma preferisce non scendere di categoria se, come sembra, il Piace farà la Serie D. Altri nomi: di certo domani Marco Gatti incontrerà Andrea Ciceri, reduce da una stagione controversa con il Sangiuliano: esonerato (al suo posto è stato chiamato Carmine Gautieri) e richiamato per i playout, persi contro la Triestina. Il tecnico lodigiano, classe 1976, ha anche allenato il Fiorenzuola nel 2017, per poi trasferirsi al Cavenago e quindi al Sangiuliano. L’impressione? L’interesse biancorosso sembra piuttosto tiepido, ma il faccia a faccia potrebbe modificare la posizione. Adesso come adesso, è difficile ipotizzare che il prescelto possa essere lui. Sullo sfondo restano altri due nomi. Mauro Zironelli e Marco Gaburro.

