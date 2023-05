Il Piacenza Basket Club sogna la Serie D e si prepara alla finalissima contro il Reggiolo

Sono giorni di allenamento intensi per i ragazzi di Coach Castellani alla palestra di San Lazzaro. Ora solo la finale playoff di Promozione di domenica sera divide il Piacenza Basket Club dalla conquista della Serie D, per un sogno costruito passo dopo passo durante una lunga stagione. Fra i primi a crederci, il presidente della società Paolo Zanchin: “È stato un anno splendido: siamo arrivati a questa finale e la stiamo preparando al meglio, nonostante qualche infortunio. Ma siamo carichi a mille per cercare di arrivare a domenica nelle migliori condizioni”

Da valutare infatti le condizioni dell’ex professionista Riccardo Perego, leader dei biancorossi e pronto a fare tutto il possibile per non mancare nell’ultimo e decisivo atto di Sant’Ilario d’Enza contro il Reggiolo: “Abbiamo fatto una bellissima stagione con poche sconfitte e penso che ci meritiamo di essere in finale. Adesso vogliamo giocarcela, non abbiamo niente da perdere. Affronteremo una squadra forte, ma siamo pronti a dare il 100%”.

Parliamo di una società dilettantistica ma con mentalità di stampo professionale. Anche per questo, come spiega il team manager Andrea Centenari, il Piacenza Basket Club è riuscito ad avvicinare tante persone alla pallacanestro: “Siamo molto contenti di come sta andando la stagione ed è stato bellissimo riassaporare quella vecchia passione che si respirava una tempo al Pala San Lazzaro”.