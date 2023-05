Polisportiva Lyons Quarto: domenica l’inaugurazione con il memorial Burzoni

Nel rinnovato impianto della Polisportiva Lyons Quarto, non manca nemmeno il cartello di divieto di calpestare le aiuole. Siamo a Quarto di Gossolengo, ma sembra di essere catapultati in un centro sportivo di una grande società inglese o americana. Due campi da calcio in sintetico e presto anche due campi da padel, una palestra e addirittura un anfiteatro per ospitare eventi.

E soprattutto un nuovo terreno in erba a 11 giocatori, che domenica sarà inaugurato dal primo torneo in memoria di Alberto Burzoni. Un momento importante per ricordare un imprenditore che si è speso non poco per lo sport piacentino, anche a livello giovanile: “Vi aspettiamo domenica per una bella iniziativa – spiega la figlia di Alberto Burzoni, Arianna – ospiteremo tanti bambini per questo torneo. La nostra volontà è quella di continuare, anche nel ricordo di mio padre, a fare sport per i più giovani”.

In campo 8 squadre, fra le quali i professionisti di Bologna, Brescia, Como e Lugano. Non mancheranno nemmeno i padroni di casa dell’Academy Moretti, che proprio qui hanno fissato il loro centro operativo per allenamenti e partite. E sempre a Quarto, come spiega l’ex biancorosso e responsabile della società Daniele Moretti, il 13 giugno si festeggerà un anniversario speciale per tutti i tifosi del Piacenza: “Per il trentennale della storica promozione in Serie A del Piace, stiamo lavorando per portare qui a Quarto tutti i giocatori e lo staff di quella squadra. Sarebbe uno splendido evento, per ritrovarci insieme ai tifosi di oggi e di ieri”.