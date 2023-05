Atletica Piacenza: Cesena, Nervetti e Sverzellati brillano ai Campionati regionali

Un’Atletica Piacenza davvero d’eccezione quella vista in gara ai Campionati regionali Allievi, Juniores e Promesse di Bologna, tenutisi il fine settimana del 27 e 28 maggio.

Spettacolare Lorenzo Cesena: oltre a dominare sui 400hs Promesse, il biancorosso ha di nuovo superato se stesso, andando ad aggiornare il suo record personale e provinciale, scendendo sotto i 53 secondi, per la precisione a 52”92. Una prestazione sontuosa quella di Lorenzo, che ha dimostrato negli anni una continua crescita, momentaneamente sospesa lo scorso anno a causa di un infortunio, ma ripresa proprio con l’attuale stagione. Lorenzo si è aggiudicato l’accesso al Challenge, i preliminari dei Campionati italiani Assoluti.

Riprende la corsa anche Eleonora Nervetti, che torna e si qualifica subito per i Challenge. Eleonora ha volato sui 100m, vincendo la medaglia d’oro in 12”06. Questo è solo il primo pezzo di una stagione estiva partita con qualche difficoltà data da un infortunio, ma che sembra essere ora di nuovo in carreggiata.

Finalmente anche Chiara Sverzellati è riuscita nella duplice impresa di qualificarsi per i Campionati italiani Allieve, staccando il biglietto per Caorle sia nei 100 sia nei 200m: la giovane velocista allenata da Giovanni Baldini ha conquistato la medaglia di bronzo correndo il rettilineo in 12”45, suo record personale. Nei 200, Chiara ha bissato il bronzo, volando sulla distanza in 25”48.

Anna Pissarotti continua ad inanellare eccellenti prestazioni sugli ostacoli Allieve. Dopo aver vinto la medaglia d’argento sui 100hs, superando le barriere in 15”16, anche stavolta trovando una forte folata di vento contrario, la portacolori biancorossa ha dominato le avversarie sui 400hs, chiusi con l’oro e il tempo di 1’04”55.

Minimo per i Campionati italiani Promesse per Isotta Maria Vitali, capace di correre i 3000 siepi in 12’05”26, tempo valevole per il secondo posto finale.

Kirill Visigalli ha saltato lontano: il suo balzo nel salto in lungo Promesse ha lasciato l’impronta in sabbia a 6,71m, permettendogli di conquistare la medaglia di bronzo.

Oro per la staffetta 4×400 Allieve composta da Sveva Russo, Anna Pissarotti, Lisa Russo e Chiara Sverzellati, grazie all’ottimo tempo di 4’10”96. Grazie all’ottima prestazione fatta registrare, le quattro sono ora qualificate per i Campionati italiani di Caorle.

Allegra Santelli è stata protagonista nel mezzofondo. La juniores allenata da Giuliano Fornasari si è esibita in una doppietta sul podio, giungendo terza negli 800m in 2’26”03 per poi agguantare la medaglia d’argento in 5’02”98.

Medaglia d’argento nella staffetta 4×100 Juniores grazie al 56”52 di Giulia Maria Perotti, Giaele Pignotti, Emma Battaglia e Giulia Quagliaroli.

Quattro ori, 4 argenti e 4 bronzi regionali ora impreziosiscono il già fornitissimo palmarès del sodalizio piacentino, che ha inoltre visto le ottime prestazioni dei lanciatori al Meeting Cadetti/e Città di Castelfranco Emilia: si segnalano infatti l’argento di Giorgio Corrini nel martello Cadetti, grazie alla misura di 40,82m; seconda nel lancio del giavellotto anche per Camilla Maria Ghezzi, che ha scagliato l’attrezzo a 28,26m; argento anche per Carolina Bussei, 21,80m nel lancio del disco.