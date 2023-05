Centri professionali in campo: “Il calcio è occasione di incontro e di crescita”

30

“Centri di formazione professionale che si incontrano per conoscersi per condividere qualcosa di bello attraverso lo sport”. La tutor Mariangela Cappelletti per tutta la mattinata ha fatto il tifo per i propri studenti impegnati nel torneo di calcetto organizzato da Enaip, Ecipar, Tadini e Don Orione.

Date un pallone a dei ragazzi e saranno felici. Una certezza su cui si sono basati gli istituti professionali del territorio quando insieme hanno deciso promuovere un evento con l’intento di creare opportunità d’incontro e di aggregazione per i giovani. Un’occasione anche per celebrare la diversità, tante infatti le nazionalità rappresentante in campo. “Amo giocare a calcio e mi sto divertendo molto, un modo per non pensare alla scuola e ai prossimi esami” racconta Alessio tra una partita e l’altra.

Oltre 80 i ragazzi in campo suddivisi in sei squadre che si sono affrontate per tutta la mattina spinte dal tifo di compagni e compagne di scuola, anche e la testa è già agli imminenti esami. “Siamo un po’ agitate ma ci sentiamo pronte – spiegano le giovani tifose iscritte all’Enaip -. Finiti gli esami andremo a fare le parrucchiere e non vediamo l’ora”.