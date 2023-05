Nuoto pinnato, tre podi per la Calypso Piacenza ai Campionati Italiani Assoluti

Si sono disputati a Lignano Sabbiadoro i campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato estivi in vasca da 50 metri nelle giornate del 26, 27 e 28 maggio. Alla manifestazione hanno preso parte 40 società con quasi 1.300 atleti gara e 115 staffette.

La società piacentina Calypso ha qualificato e fatto gareggiare 18 atleti che hanno disputato 58 gare e schierato 7 staffette. Le gare si sono disputate sulle distanze dai 50 ai 1500 metri nella categoria assoluta e under 18 negli stili pinne e monopinna. La Calypso ha dimostrato di avere un ottimo organico salendo sul podio ben 3 volte con altrettante staffette e piazzando in finale 4 atleti che si sono classificati ai piedi del podio.

La prima giornata si è conclusa con una medaglia d’argento per la staffetta 4×100 monopinna maschile under 18 composta da Sebastiano Rossi, Henry Basha, Alessandro Vedovelli e Francesco Losi che conclude con il tempo di 2’56”80, nuovo record societario. Nelle gare individuali ha conquistato la finale e un prestigioso quarto posto Luca Bonelli nei 50 Pinne, stabilendo il personale di 21”58. Hanno partecipato alla finale anche Francesco Losi che è giunto quinto con 18”47 e Nicolo Fantoni che si è piazzato ottavo nei 50 Monopinna con 19”16 Da segnalare anche l’ottima prestazione della staffetta 4×100 femminile Monopinna under 18 composta da Bice Cavallini, Christel Chiapponi, Matilde Grana e Marta Irsonti che conquista la sesta posizione e il nuovo record societario.

Nella seconda giornata La Calypso ha conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta 4 × 50 monopinna mista under 18 con Sebastiano Rossi, Bice Cavallini, Francesco Losi e Sofia Borreri facendo registrare il primato societario con l’ottimo 1’ 20” 98 Francesco Losi ha disputato la finale dei 50 apnea piazzandosi in quarta posizione con il proprio personale di 17”24. Record provinciale anche per la staffetta 4×100 pinne mista u18 che con Luca Bonelli, Christel Chiapponi, Alessandro Vedovelli e Marta Irsonti giunge in settima posizione.

La Calypso piazza una staffetta sul podio anche il terzo giorno di gara, la 4×200 monopinna maschile ha chiuso in seconda posizione con Sebastiano Rossi, Henry Basha, Alessandro Vedovelli e Francesco Losi che con il crono di 6’55”43 stabilisce il nuovo limite societario.

Si è comportata benissimo anche la 4×200 femminile che stracciando il precedente limite societario chiude in quarta posizione con Christel Chiapponi, Sofia Borreri, Matilde Grana, Marta Irsonti.

Ha concluso la manifestazione la staffetta 4×50 pinne maschile dove i Piacentini Enrico Zangrandi, Kevin Guglielmetti, Andrea Rancati e Mattia Bazzoni hanno condotto una gara caparbia e di alto livello tecnico chiudendo in sesta posizione. Hanno partecipato concludendo gare positive anche la debuttante Francesca Sala, Leon Barattieri e Sofia Masarati.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti, i ragazzi hanno fatto registrare ottime prestazioni, conseguendo, come mai prima d’ora, numerosi personali” ha commentato il tecnico Umberto Raimondi. “Tutte le staffette schierate hanno fatto registrare i record societari ad indicare che il livello medio si sta alzando, ora ci concentreremo sul prossimo appuntamento degli Italiani di categoria che si svolgeranno a fine giugno a Napoli”.