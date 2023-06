L’Omnia Rugby si aggiudica la prima edizione del Trofeo UtensilDdodi

Sabato 27 maggio, presso il centro sportivo “Carlo Mazzoni” si è tenuto il primo Trofeo UtensilDodi che è stato riservato alla categoria under 17.

A contendersi il trofeo la formazione dell’Omnia Rugby – composta da giovani atleti provenienti da Elephant Rugby Gossolengo, Rugby Val d’Arda, Lions Cremona e Rugby Codogno, con il tutoraggio del Piacenza Rugby – che nell’occasione ha sfidato i pari età dell’ASR Milano Rugby con entrambe le compagini impegnate ad interpretare al meglio lo spirito sportivo della disciplina.

L’incontro si è sviluppato in tre tempi da 25 minuti ciascuno, modalità che ha permesso di schierare tutti i giocatori presenti e di provarli anche in diversi ruoli.

Al di là del punteggio, che per la cronaca ha visto prevalere la compagine locale dell’Omnia Rugby per 43-29, è stata una bella occasione per vedere all’opera il futuro di queste squadre. A tal proposito ricordiamo che nelle file dell’Omnia erano presenti tre dei cinque atleti convocati dalla Fir per lo stage di preparazione al Torneo Seven Bonori in programma a Bologna il 17 e 18 giugno prossimi: Roda, Essien e Guglieri; assenti Tassoni e Dene.

Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione con in palio, oltre al Trofeo UtensilDodi, il riconoscimento al migliore giocatore degli avanti ed al migliore giocatore dei trequarti che sono andati rispettivamente ad Essien (premiato da Maurizio Bonatti) e a Lucchese (premiato da Marco Campominosi), entrambi dell’Omnia. La giuria, composta da ex giocatori del Piacenza Rugby, è stata messa in forte difficoltà dal livello di gioco espresso dagli atleti di entrambe le squadre e si è sentita in dovere di esprimere due menzioni speciali a Tommaso Roda dell’Omnia ed al n. 5, seconda linea, del Milano che fino all’ultimo hanno lottato alla pari con i premiati dimostrando di avere una maturità tecnico/atletica di primordine.

Il Presidente del Piacenza Rugby, Daniele Boccuni, ha consegnato il trofeo UtensilDodi al capitano della squadra Omnia Rugby, Tommaso Roda.

Le squadre hanno poi suggellato l’evento riunendosi nel tradizionale Terzo Tempo.

OMNIA RUGBY U17-ASR MILANO RUGBY 43-29

Omnia Rugby: Guglieri, Roda, Lucchese, Molinari, Borasio, Ravilli, Aspesi, Badagnani, Verbeni, Essien, Minvev, Antozzi, Turion, Papa, Sesenna, Belleri, Zibra, Maloberti Corti.