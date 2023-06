Maxischermo a Spazio 2 per la finale di Champions, 300 sedie per godersi la partita

Sabato 10 giugno, in occasione della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, sarà allestito un maxi schermo presso lo Spazio 2 di via XXIV Maggio, con una disponibilità di 300 posti a sedere. Una iniziativa per seguire in compagnia di altri tifosi la partita che parla piacentino, con Simone Inzaghi allenatore della squadra milanese.

L’annuncio ufficiale e la presentazione dell’iniziativa sarà lunedì 5 giugno presso la sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Katia Tarasconi, dell’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi e dei rappresentanti di Asp Città di Piacenza, Confindustria e Inter Club Piacenza.