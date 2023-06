Al via i Campionati italiani di scherma a Piacenza Expo – FOTOGALLERY

Al via oggi a Piacenza Expo i Campionati italiani di scherma a squadre, in programma fino al 5 giugno. La manifestazione approda nella nostra città per il secondo anno consecutivo: si tratta di un appuntamento sportivo di primo piano a livello nazionale. In pedana scendono le squadre delle serie A2-B1-B2-C e C1. A Piacenza sono attese circa 3.500 persone da tutta Italia, tra atleti (1.600 dai 15 anni in su), arbitri, tecnici, accompagnatori e pubblico.

IL FOTOSERVIZIO DI CLAUDIO CAVALLI: