Motonautica: in Polonia Max Cremona e Luca Finotti puntano al raddoppio

Con due piloti (Max Cremona e Luca Finotti) al vertice del mondiale e un terzo (Giuseppe Rossi) in grado di tornare protagonista assoluto, il caravan piacentino della motonautica da circuito ingrana la seconda è muove alla volta di Znin (Polonia). Innanzitutto per confermare l’ottimo esordio stagionale (puntando al raddoppio) e, nel caso di Rossi, di riaprire i giochi.

F250 – La superiorità di Max Cremona a Jedovnice è stata talmente netta che all’orizzonte non c’è avversario in grado dovuta impensierire il nostro campione. Con le dovute cautele, Max dovrà tenere a bada il bulgaro Todorov e il britannico Turner. Poche chance per l’abruzzese Pasquale Contento, alle prese con un motore e un assetto ancora da verificare.

F125 – Per Luca Finotti è forse il momento più bello della sua giovane carriera di pilota. Essere in testa al mondiale non è impresa da tutti i giorni e Luca molto probabilmente dovrà duellare con un altro talento azzurro, Mattia Calzolari da Boretto Po. In Repubblica Ceca è stato un super match, a Znin come andrà a finire?

F500 – La prima tappa ha confermato la forza di sua maestà Erko Aabrams ma i valori in campo sono vicinissimi fra loro. In tanti se la giocano e tra essi c’è il nostro Rossi che, centrando una boa a Jedovnice, ha perso il terzo gradito del podio. Ma c’è spazio e voglia di un pronto riscatto per il pilota piacentino. Zielinski, Hencz, Jung e Havas permettendo.