Piacenza baseball, domani in programma il recupero della gara contro Seveso

Il recupero della quinta giornata d’andata, rinviata per impraticabilità del campo lo scorso 14 maggio, si disputerà allo stadio De Benedetti di Piacenza domenica 4 giugno con i consueti orari di inizio: alle 11 gara uno, alle 15 gara due. I biancorossi affronteranno per la prima volta il CABS di Seveso, squadra neopromossa che dopo qualche partita di adattamento alla serie cadetta ha iniziato a marciare con passo regolare, pareggiando i confronti nelle ultime giornate. Forte di un lineup composto da giovani promesse cui si aggiungono un paio di stranieri di spessore con trascorsi in Serie A, Seveso sta puntando a migliorare giornata dopo giornata. Piacenza invece arriva al recupero con l’amaro in bocca lasciato dal doppio confronto con la capolista Milano, che ha sancito l’allungo in testa dei meneghini e lasciato la consapevolezza nella squadra di Marenghi che, con uno sforzo maggiore ed un approccio diverso, l’esito di entrambi gli incontri avrebbe potuto essere diverso. Proprio quest’ultima considerazione deve essere di stimolo ai ragazzi per riscattarsi già da domenica prossima e per condurre il girone di ritorno con prestazioni che consentano di scalare la classifica.

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 12v 2p; Catalana Alghero 10v 5p; Ares MI 8v 6p; Piacenza 6v 6p; Avigliana 7v 7p; CABS Seveso 5v 7p; Fossano e Junior PR 3v 11p.