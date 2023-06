Agazzano pazza di gioia: i granata surclassano il Cuoiopelli, serie D a un passo

Bragalini all’alba della sfida, Farina e D’Aniello nella ripresa spediscono l’Agazzanese in paradiso. I granata, dopo lo 0-0 dell’andata, piegano per 3-1 il Cuoiopelli e conquistano la finale nazionale degli spareggi di Eccellenza. Di fatto, ancora un ostacolo, che sarà il Fossombrone, formazione della provincia di Pesaro e Urbino, per conquistare quella che sarebbe un’incredibile serie D.

Al Baldini, di fronte a centinaia di spettatori, la squadra di Piccinini si è sbarazzata dei toscani con un gol fulmineo del centrocampista classe 2003 Farina. Una rete che ha indirizzato una sfida sempre nelle mani dei giocatori di casa, capaci nel secondo tempo di legittimare la netta superiorità con la rete del giovane, ma preziosissimo Farina prima del tris di bomber D’Aniello, tornato a far coppia con Forbiti. Gli ospiti hanno invece fallito un calcio di rigore, spedito fuori da Andolfi che però, nel finale, è riuscito a griffare il gol della bandiera.

Al triplice fischio, esultanza incontenibile per un traguardo impensabile alla vigilia della stagione. I piacentini saranno nuovamente in campo domenica 11 giugno e sette giorni dopo per la sfida di ritorno con i marchigiani del Fossombrone. Uniche nota stonata di giornata, l’espulsione per somma di ammonizioni di capitan Dario Mastrototaro e quella di Moltini in pieno recupero che dunque salteranno il match di andata dell’ultimo atto stagionale.

AGAZZANESE-CUOIOPELLI 3-1

MARCATORI: Bragalini al 3′ p.t.; Farina al 15′, D’Aniello al 25′ e Andolfi al 35′ s.t.

AGAZZANESE: Borges, Bragalini, Barba, Mastrototaro, Reggiani, Vago, Farina, Moltini, Forbiti, Gueye, D’Aniello. (Di Maio, Mauri, Riccardi, Favari, Pastorelli, Bolzoni, Harunaj, Delfanti, Corbellini). All. Piccinini.

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Lucaccini, Viligiardi, Negro, Mariani, Borselli, Andolfi, Cavallini, Bracci. (Rossi, Berti, Friuli, Goretti, Cinelli, Bagnoli, Baroncini, Benericetti, Rudi). All. Marselli

Arbitro: Saffiotti di Como (Gibin-Bignucolo)

FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI