Motonautica, incidente in Polonia: pilota piacentino in ospedale. Gare sospese

Incidente in Polonia ai mondiali di motonautica. Al circuito di Znin, il pilota piacentino Giuseppe Rossi, nel corso della seconda manche si è ribaltato. Subito sono scattati i soccorsi e il pilota è stato trasportato in ospedale dall’eliambulanza. L’incidente si è verificato a 100 metri dall’arrivo, il piacentino era secondo e sarebbe entrato in contatto con un altro pilota. Al momento le gare sono sospese.

Giuseppe Rossi aveva vinto la prima manche. Anche lo scorso anno, sullo stesso circuito, il piacentino era stato vittima di un incidente a 180 km orari.