Volleyball Nations League, in Canada tre biancorossi della Gas Sales Bluenergy

Sono tre i giocatori di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che parteciperanno con la nazionale azzurra alla prima tappa della Volleyball Nations League che l’Italia giocherà in Canada dal 6 giugno. Sull’aereo in partenza da Roma sono saluti Yuri Romanò, Fabrizio Gironi e Francesco Recine che il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha inserito nella lista dei 14 convocati.

Dopo quasi un mese di lavoro a Cavalese, in preparazione alla lunga stagione estiva che vedrà gli azzurri impegnati su diversi fronti, via al primo torneo del 2023, la Volleyball Nations League, che inizierà il 6 giugno per terminare il 23 luglio con le finali che si giocheranno in Polonia, a Danzica.

E se un gruppo è partito per il Canada, un altro gruppo, tra cui i biancorossi Leonardo Scanferla e Edoardo Caneschi, continua a lavorare a Cavalese in vista dei prossimi impegni azzurri.

Sarà la TD Place Arena di Ottawa, capitale del Canada, a dare il via alla stagione azzurra del 2023. Avversarie della prima settimana di gare saranno Argentina, USA, Cuba e Germania. Il rientro del gruppo in Italia è previsto per il 12 giugno.

I 14 di Ferdinando De Giorgi per la week 1 di VNL

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia.

Schiacciatori: Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici.