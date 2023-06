Baseball, Piacenza piega due volte Seveso e chiude l’andata al terzo posto

Balzo in avanti nella classifica di serie B (giorne A) da parte del Piacenza Baseball grazie al doppio successo firmato al De Benedetti nel recupero (quinta giornata) con Seveso. Due vittorie che proiettano i biancorossi dal quinto al terzo posto, riproponendosi così nella corsa play off.

Gara1 La supremazia del Piacenza si manifesta già in gara1, costringendo Seveso alla resa per manifesta superiorità all’ottavo inning. Il primo attacco porta 4 punti con i singoli di Cufrè e Carsana, le basi concesse a Chacon, Minoia e Perez e la volata di sacrificio di Schiavoni. E poi Loardi, a firmare al piatto 10 delle 12 eliminazioni della squadra. Seveso segna un paio di punti, poi il triplo di capitan Minoia, e la volata a basi piene di Chacon decretano la fine del match.

Gara2 Il copione di gara2, nel pomeriggio, non si discosta più di tanto dalla prima. Pronti, via, e il Piacenza è già in vantaggio per 5-0 con il doppio di Chacon ed il triplo di Loardi. Un errore tecnico del manager di Seveso fa si che Gravito, il migliore dei suoi, venga rimosso come da regolamento. I singoli di Gibson e Schiavoni allungano lo score piacentino, infine gli ultimi tre punti con il doppio di Calderon per il definitivo 10-2. Pitcher vincente Dell’Agnese, ben coadiuvato dal rilievo Cufrè e al 9 inning dal rientrante Molina. Domenica riparte il campionato con la prima giornata nel girone di ritorno.

La classifica: Milano 857 (14-12-2), Catalana Alghero 714 (14-10-4), Ares Milano e Piacenza 571 (14-8-6), Avigliana 500 (14-7-7), Seveso 357 (14-5-9), Fossano e Junior Parma 214 (14-3-11) _Leonardo Piriti