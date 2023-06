Maccarone, è il giorno della firma. Il Piace entra nel nuovo mondo

L’appuntamento c’è: questa mattina a Piacenza. L’accordo anche, raggiunto da Marco Gatti e da Massimo Maccarone nei giorni scorsi a Carrara. Se non succederà niente di al momento imprevedibile, “Big Mac” firmerà il contratto che lo collocherà sulla panchina biancorossa per quella che dovrebbe essere la difficile stagione del rilancio. L’allenatore in pectore sarà accompagnato dallo staff che lo ha affiancato quest’anno al Ghiviborgo, formazione del Girone E di Serie D, che ha chiuso il campionato all’ottavo posto.

Una stagione nella quale Maccarone ha messo alla prova la sua capacità di essere responsabile della prima squadra, dopo l‘esperienza come secondo di Silvio Baldini alla Carrarese. Secondi i responsabili biancorossi (compreso Alessio Sestu, direttore sportivo incaricato ma non ancora ufficializzato) Maccarone rappresenta un modo attuale di vedere il calcio, fatto di aggressione sugli esterni e filosofia di non speculare sul risultato, ma di andarlo a cercare tenendo in mano il gioco con il 4-3-3. Chiaro che intorno gli andrà costruita una squadra ad hoc. Il primo nome che trapelato (ma parliamo di siti) è quello di Stefano D’Agostino della Paganese, attaccante esperto e produttivo. Ma tutto resta da costruire.

Così come resta da capire se prima della fine del mese si potrà aprire uno spiraglio per la riammissione alla serie C, che cambierebbe ovviamente gli indirizzi della campagna acquisti, ma non il padrone della panchina.