Piace, per la firma di Maccarone si attendono novità su riammissione in C

Il destino del Piacenza è ancora in bilico fra la Serie D meritata sul campo e la speranza di restare in Serie C tramite la riammissione o il ripescaggio, ma intanto si inizia a delineare il percorso per quella che deve essere la stagione del riscatto.

In seguito a settimane di contatti e di ipotesi per i successori della gestione tecnica, nei giorni scorsi è stata fatta chiarezza riguardo alle due figure pronte a guidare i biancorossi. Dietro alla scrivania, il nuovo direttore sportivo risponderà al nome di Alessio Sestu, ex attaccante del Piacenza proprio nella stagione in cui fu sfiorata la Serie B e voglioso di riscatto almeno quanto la società, dato che è reduce dalla retrocessione in Eccellenza nella sua prima stagione da dirigente con il Portogruaro in Serie D.

In panchina siederà invece un volto conosciuto nel calcio dei professionisti come l’ex attaccante di Empoli e Siena Massimo Maccarone. “Big Mac” ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2020 e dopo una parentesi da vice allenatore alla Carrarese, nell’ultima stagione ha guidato i toscani del Ghiviborgo in Serie D, risultando una delle sorprese del Girone E, chiuso all’ottavo posto.

Dopo un blitz del socio Marco Gatti per strapparlo alla concorrenza del Livorno, nella mattinata di martedì Maccarone (che sarà presto seguito dal suo staff al completo) si è presentato nella sede del Piacenza per confermare l’accordo verbale con la società come nuovo tecnico. Firme sui contratti e annunci ufficiali dovranno però attendere, sia per lui sia per Sestu, proprio per ragioni burocratiche, in attesa di capire con certezza il campionato di appartenenza per il Piace 2023/24.

Prime indicazioni in arrivo dal 20 giugno, termine di scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. In caso di rinunce, con particolare attenzione alle situazioni di Siena, Turris e Pordenone, il Piacenza aspetta e spera, forte di quello che dovrebbe essere un terzo posto nella graduatoria delle riammissioni, alle spalle di Mantova e Sangiuliano.