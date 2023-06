Super Lorenzo Cesena nei 400 ostacoli: altro record per l’Atletica Piacenza

Prosegue il periodo positivo dell’Atletica Piacenza, che trova in alcuni meeting in Lombardia occasioni per far crescere i propri ragazzi. Ancora Lorenzo Cesena, ancora un record provinciale: il portacolori biancorosso raddoppia il record già siglato la settimana precedente al III Meeting della Leonessa, 7° Memorial Davide Boroni, meeting di Brescia molto prestigioso a livello nazionale. Infatti, forte del suo straordinario 52”81, l’allievo di Giovanni Baldini ha rinnovato il proprio primato provinciale sui 400hs, impreziosendolo con la vittoria all’importante meeting.

Un Cesena in forma veramente smagliante punta con grande decisione a grandi risultati ai prossimi Campionati italiani.

Andrea Palazzina va ad arricchire la già cospicua truppa di ragazzi dell’Atletica Piacenza pronti a gareggiare ai Campionati italiani. Nello specifico, il giovane allenato da Mattia Cavazzuti e Andrea Rinaldi è riuscito a scagliare il martello a 46,85m. Grande soddisfazione di Rinaldi, che ha dichiarato “Ora si va ai Tricolori a dimostrare quanto valiamo!”.

Buone prestazioni anche al III Trofeo Marino Filippi di Cremona. Chiara Dallavalle si avvicina di molto al proprio primato, tornando a sfiorare i 58” sui 400m, impressionando con il tempo di 59”05. L’ottimo tempo le è valso la medaglia d’oro.

Brava anche Allegra Santelli, 2’22”92 negli 800m.

Al Campus Pino Dordoni il 4 giugno si sono tenuti anche i Campionati Provinciali di Prove Multiple categoria Ragazzi e Cadetti. La compagine guidata da Lorenzo Perazzoli ed Edoardo Rossi ha dato prova di grande solidità e di una continua crescita a livello tecnico.

Bryan Cattabriga, specialista dei salti allenato da Piero Masarati, si è messo in luce nell’Esathlon Cadetti, giungendo terzo con 2331 punti.

Argento e bronzo nel Tetrathlon A Ragazze per Eva Bettinardi e Bianca Russo, rispettivamente con i punteggi di 2216 e 2139.

Valentino Palpi ha vinto il Tetrathlon B Ragazzi con 1931 punti, seguito al terzo posto dal compagno di squadra Houssam Akesbi, 1806 punti.

Tripletta biancorossa nel Tetrathlon A Ragazzi: Valentino Palpi, Icaro Cretella e Paolo Giovannini: i tre hanno totalizzato rispettivamente 2117, 1788 e 1515 punti aggiudicandosi oro, argento e bronzo.

Un oro, due argenti e quattro bronzi vanno dunque ad arricchire la bacheca dei trofei provinciali dell’Atletica Piacenza, che si dimostra in grande forma sia sul piano nazionale sia su quello provinciale.