Super Tennis Borgotrebbia: la squadra maschile vola in B1 con due turni d’anticipo

Si è avverato il sogno della squadra maschile del Tennis Club Borgotrebbia, che ha conquistato la promozione diretta nel campionato di Serie B2 con due turni di anticipo. L’obiettivo del team capitanato da Gianluca Beghi e Andrea Nociti era proprio questo, raggiungere la B1 il prima possibile grazie al talento espresso da elementi di esperienza come Gergely Madarasz e da ragazzi del vivaio che fanno ben sperare in vista del futuro.

I due punti fondamentali per la promozione sono arrivati lo scorso fine settimana, nelle due gare che si sono disputate in casa contro il Tennis Club Sandrigo e successivamente in trasferta contro il Circolo Tennis Bologna. Sandrigo regolato con un eloquente 5-1 complessivo, frutto delle vittorie ottenute da Luca Galazzetti (2.5) contro Andrea Bresolin (3.1) per 6-1 6-1, Andrea Bolla (2.5) contro Matjaz Jurman (3.2) per 63 6-3, Gergely Madarasz (2.1) contro Umberto Rigoni (2.6) per 6-2 6-0 e nei doppi con Gergely Madarãsz/Andrea Bolla che hanno sconfitto Marco Gazzola/Andrej Kracman per 6-2 6-4 e con Luca Galazzetti/Lorenzo Frigerio che hanno avuto la meglio su Umberto Rigoni/Matjaz Jurman per 6-4 6-2, unica e indolore sconfitta per Lorenzo Frigerio (2.4) battuto per 6-2 6-3 da Andej Kracman (2.6).

Identico il punteggio che ha infine liquidato Bologna, altro 5-1 grazie ai successi di Luca Galazzetti (2.5) su Matteo Greco (2.7) per 6-4 6-2, Lorenzo Frigerio (2.4) su Marco Biagini (2.7) per 6-3 61, Andrea Bolla (2.5) su Luca Bianchini (2.7) per 6-1 6-2, Gergely Madarasz (2.1) su Alessandro Bagnara (2.6) per 6-2 6-4 e nel doppio dalla coppia Gianluca Beghi/ Luca Galazzetti su Marco Biagini/Alessandro Montebugnoli per 6-2 6-0, ininfluente il ko nell’altro doppio Giuseppe Schiavi/Lorenzo Engelbrecht che ha perso da Alessandro Bagnara/Federico Bolognesi per 7-5 6-4. Va così in archivio un campionato splendido per il Borgotrebbia, iniziato con l’appuntamento più difficile alla prima giornata in casa dell’AT Verona, regolato per 4-2, proseguito con un altro 4-2 nella seconda ai danni del Circolo Tennis Castellazzo di Parma, poi un trittico di vittorie per 5-1 contro Tennis Club Fermignano, Tennis Club Sandrigo e Circolo Tennis Bologna.

“L’ultima vittoria per 5-1 ci ha regalato la promozione diretta con ben due giornate di anticipo – il commento dei capitani, Beghi e Nociti – la prossima sarà l’11 di giugno, durante la quale ci sarà il nostro turno di riposo, ma sarà comunque ininfluente, l’ultima sarà in casa il 18 contro il Ct Palladio. Un percorso netto il nostro, le altre hanno perso o pareggiato alme-no una gara e dunque siamo già certi del primo posto. Ottima anche l’ultima partita vinta con quattro vittorie nei singolari e l’esordio per Lorenzo Engelbrecht, molto positivo con un ottimo atteggiamento e l’approccio al match, cosa che ci fa ben sperare per il futuro visto che nel prossimo campionato dovremo attingere maggiormente dal vivaio e quest’anno abbiamo fatto giocare ben tre atleti provenienti dal nostro. Siamo molto contenti del percorso svolto, è stato netto e la promozione è stata conquistata già dalla prima giornata, quella decisiva contro la più forte del girone e che ci ha dato la spinta per vincere le altre. Missione compiuta grazie a un gruppo compatto dunque, nel 2024 sarà Serie B1”.