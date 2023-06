Manuela Leggeri nel MioVolley come allenatrice. Mazzola confermato per la B1

Manuela Leggeri torna nella provincia di Piacenza, lo fa da allenatrice e guida per le pallavoliste del Consorzio MioVolley che ha trovato l’accordo per affidarle la guida delle formazioni di serie C e un der 16 provinciale. Leggeri vanta un passato da giocatrice difficilmente non conoscibile anche dai non addetti ai lavori: con 326 presenze in maglia azzurra e l’oro mondiale conquistato nel 2002 in Germania l’ex giocatrice aveva contribuito in modo determinante a Piacenza alla conquista di due scudetti, due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe tra 2011 e 2015 con i colori della Rebecchi Nordmeccanica.

La serata al Palazzetto di Gossolengo ha visto protagonista non solo Leggeri ma anche le altre fi-gure che comporranno lo staff tecnico delle formazioni di serie B1 e C. Enrico Mazzola è stato confermato allenatore del Fumara Everest MioVolley dopo una stagione entusiasmante culminata con la vittoria della B2 e la conquista della Coppa Italia.