“Sei giorni delle rose”: l’1 e il 2 luglio donazioni per il canile di Fiorenzuola

Torna la 26° edizione del “sei giorni delle rose Internazionale” in programma al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola. Gare previste dall’1 al 6 luglio dalle 18 alle 22, ad eccezione del lunedì e mercoledì con inizio alle 15.

Le gare per gli atleti elite riguardano: velocità, scratch, eliminazione, corsa a punti, omnium, americana, km da fermo per la categoria uomini e 500 m da ferme per la categoria donne. Gli atleti under 23 si affronteranno nell’inseguimento individuale.

L’ingresso sarà gratuito ma si potranno liberamente fare offerte a sostegno di alcune realtà del territorio. Nelle prime due sere, 1 e 2 luglio, la raccolta offerte all’ingresso andrà a beneficio dell’ “associazione Amici del Cane”, che gestisce il canile intercomunale sito a Fiorenzuola, a poca distanza dal Velodromo. Un modo per sostenere i volontari che tanto si impegnano a favore degli amici a quattro zampe.

Per maggiori informazioni sulla “sei giorni” è possibile consultare il sito www.fiorenzuolatrack.eu.