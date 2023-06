Basket serie B, Dalmonte sarà il nuovo head coach del Fiorenzuola Bees

Classe 1989 originario di Imola, il curriculum di Dalmonte, nonostante la sua giovane età, è davvero intrigante; a 16 anni intraprende il suo percorso in panchina all’International Basket Imola, ricoprendo da lì il ruolo di head coach in squadre del settore giovanile imolese, di Virtus Bologna e di Castel San Pietro / Medicina come responsabile del Settore Giovanile.

Da lì importanti esperienze come vice allenatore in Serie A2 ad UCC Assigeco Piacenza e Blu Basket Treviglio, mentre nell’ultima stagione Delmonte è stato responsabile del settore giovanile di International Imola.

Ecco le prime parole di Lorenzo Dalmonte da head coach di Fiorenzuola Bees: ‘’Le mie sensazioni sono molto belle e particolari perché nuove per me da head coach di una squadra così importante. Ho grande entusiasmo e desidero ringraziare la società, nelle figure in primis di Stefano e Fabio Alberti, per avermi concesso questa straordinaria opportunità.

Ho seguito il campionato di Fiorenzuola Bees di questa stagione, a maggior ragione perché era nello stesso girone della squadra della mia città; durante l’anno sono solito comunque guardare tutti i campionati, ma conosco bene la società perché avendo già lavorato ad Assigeco ho avuto modo di vederla da vicino di casa e mi ha dato sempre impressione di essere una società giovane, seria e con grande entusiasmo e voglia di mettere buone basi per il futuro.

Il campionato sarà completamente nuovo, con un livello più alto e senza più la regola dell’under; quest’ultimo fattore cambia come affrontare il mercato da parte nostra, per cui già in fase estiva sarà importante cercare di costruire una squadra diversa rispetto agli anni scorsi, con incastri corretti e con un percorso stimolante per staff tecnico e dirigenza.

In un giocatore come prima cosa guardo le caratteristiche umane e motivazionali; valutare in modo importante questa componente, prima ancora che tecnicamente, un giocatore per me è fondamentale.

Chiediamo al nostro pubblico un grande supporto, che dovremo meritarci noi in primis sul campo; non facciamo alcun tipo di promessa, ma impegno e serietà con cui affronteremo l’anno sarà il traino per tutta la stagione. Un tema importante sarà quello del settore giovanile; mi piacerebbe proseguire la linea che ho visto, con un coinvolgimento importante di tutti i nostri ragazzi che giocano. Questo mi preme molto e con la società lavoreremo per coinvolgere sempre di più i nostri giovani.’’