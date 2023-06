Gas Sales, le formazioni giovanili ricevute in Comune. “Passione ed entusiasmo”

Le formazioni giovanili di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sono state ricevute stamattina nella sala del consiglio del Comune di Piacenza dall’assessore allo Sport Mario Dadati che ha voluto congratularsi con i giovani atleti e i vari allenatori per i brillanti risultati ottenuti durante la stagione.

All’incontro erano presenti Hristo Zlatanov direttore generale di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’Under 15 Vicecampione d’Italia di categoria alle recenti Finali Nazionali giocate a Prato oltre ad una folta rappresentanza dell’Under 12, Under 13, Under 17 e Under 19 accompagnati da dirigenti e allenatori. Assente, perché impegnato in Polonia con la Nazionale Azzurra Under 17, lo schiacciatore Manuel Zlatanov.

Ai giovani biancorossi l’assessore allo Sport Mario Dadati ha consegnato una pergamena, scritta e firmata dalla sindaco Katia Tarasconi: “La Città di Piacenza alla Gas Sales Bluenergy Volley per la passione e l’entusiasmo nel coltivare i giovani talenti consegnando traguardi sempre più importanti, che valorizzano lo spirito di squadra e i principi educativi dello sport. Perché i campioni di domani si costruiscono con l’impegno quotidiano”.

Mario Dadati (assessore allo Sport di Piacenza): “Sono particolarmente felice di potermi congratulare con una società che sta facendo un percorso veramente importante anche con il settore giovanile e soprattutto con tanti giovani che vedo in palestra sempre sorridenti e felici di fare sport. Bisogna riconoscere che la presidente Elisabetta Curti sta impegnando importanti risorse economiche anche nel settore giovanile e questo non è affatto cosa scontata. Complimenti ancora alla società, ai tecnici, agli allenatori”.

Hristo Zlatanov (direttore Generale Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “E’ poco più di due anni che si sta lavorando in un certo modo sul settore giovanile e devo dire che i passi fatti sono stati tantissimi. Raggiungere in una stagione tre finali nazionali con tre squadre non è poca cosa, è un onore oggi essere qua e lo deve essere anche per questi ragazzi”.

Francesco Di Leo (responsabile Settore Giovanile Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Questa è una giornata che celebra tante giornate passate in palestra con questi ragazzi durante l’anno, colgo l’occasione per ringraziare il Comune per averci dato la possibilità di lavorare in una palestra importante, tutte le squadre che vengono a Piacenza a giocare ci fanno i complimenti. Lavorare in un bell’ambiente aiuta e anche tanto”.

Renato Barbon (Responsabile Tecnico Settore Giovanile): “E’ un settore quello giovanile che si sta creando giorno dopo giorno, è stato fatto tanto ma vogliamo fare ancora meglio. La prima lampadina mi si è accesa lo scorso anno quando con l’Under 13 abbiamo vinto un importante torneo a Treviso, la seconda quando quest’anno abbiamo vinto il campionato regionale con l’Under 15 e Under 17. Siamo sulla buona strada, è premiato il lavoro di tutti compreso quello dei genitori che dico sempre ai ragazzi devono ringraziare ogni volta che li portano in palestra e li vengono a prendere dopo gli allenamenti”