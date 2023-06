Karate Farnesiana, medaglia di bronzo per Gaia Granelli all’Open Veneto

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato con quattro atlete all’Open Veneto, competizione Fijlkam valevole per il ranking della nazionale giovanile: la prestigiosa gara, alla quale hanno preso parte 1.045 atleti di 200 società da tutta Italia, si è tenuta a Padova.

Gaia Granelli ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 14 -45kg perdendo solo il primo incontro di misura, ma successivamente ha vinto tutti gli incontri del ripescaggio e nella finale per il bronzo ha dimostrato doti eccellenti. L’atleta piacentina, allenata da cinque anni dal maestro Gian luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni, vanta già un ampio curriculum agonistico: campionessa Emilia Romagna 2022 e 2023, ha vinto varie competizioni interregionali e si è classificata al settimo posto ai campionati italiani 2022 e quinta classificata all’open di Toscana 2023 (gara valevole per il ranking della nazionale giovanile azzurra) e in tale occasione aveva battuto con ampio margine la campionessa italiana 2022. Inoltre, nel mese di maggio 2023 a Ostia (Roma) presso il Centro Olimpico Federale ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Fijlkam.

Eva Dallavalle e Aurora Longeri hanno invece combattuto nella categoria Under14 -52kg ed entrambe hanno superato vari incontri con atlete di prestigio e hanno disputato ambedue le finali per il bronzo. Dallavalle si è classificata al quinto posto perdendo la finale zero a zero solo per giudizio arbitrale con un’atleta toscana (già vicecampionessa d’Italia) e anche Longeri si è classificata al 5° posto perdendo di misura la finale con un’atleta della Lombardia.

Il prossimo impegno di rilievo è la Coppa del Mondo Wkf (Federazione Olimpica) che si terrà in Croazia a Porec dal 29 giugno al 2 luglio con 3.300 atleti provenienti dal 75 nazioni.