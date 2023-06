Olimpiadi d’Argento Unicoop: al Garilli gare sportive per tutte le età

Le “olimpiadi d’argento”, una giornata di sport che coinvolge tutti i servizi, utenti e operatori di Unicoop, animeranno lo stadio Garilli lunedì 12 giugno dalle ore 14.30. Con la collaborazione del Piacenza Calcio, anziani, ragazzi e bambini si metteranno in gioco con un programma che prevede prove di calcio, birilli, scarrozzata e calcio balilla. Inoltre, sono previste dimostrazioni di scherma, pugilato, baseball, atletica e culturismo mentre, in chiusura, si terrà un’esibizione di ginnastica artistica di Acrobatic Fitness.

“L’obiettivo di questo evento – spiega Valentina Suzzani, presidente di Unicoop – è quello di creare una serie di attività ludico-sportive, che consentiranno ai partecipanti di sentirsi parte della vita cittadina. Questa, come anche tante altre attività, intende favorire una diversa concezione dell’invecchiamento volta a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali dell’anziano, non più visto solo come portatore di bisogni.”

Le “olimpiadi d’argento” prevedono anche un podio per ogni partecipante e il riconoscimento del talento e dell’impegno degli atleti nelle loro performance sportive.