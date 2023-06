Agazzanese, il sogno Serie D inizia oggi: alle 16.30 l’andata playoff con il Fossombrone

“Possiamo rendere indimenticabile una stagione che resta e resterà comunque memorabile. Serenità, consapevolezza e tanta fame gli ingredienti giusti su cui fare leva per centrare la missione”.

Questo il succo del discorso con cui mister Gianluca Piccinini ha caricato ulteriormente i suoi ragazzi dopo la seduta di rifinitura di ieri mattina, alla vigilia della sfida odierna interna (fischio d’inizio alle 16.30) col Fossombrone. Al “Baldini” di Agazzano, per la cronaca, altro “sold out” assicurato per questo primo atto della finale playoff con vista sulla Serie D, tra la crescente passione dei supporters granata e i circa duecento sostenitori marchigiani al seguito della solida squadra di mister Fucili. Qualcosa di inedito e tanto più stimolante per la realtà del presidente Groppalli e relativi appassionati, che strizzano legittimamente l’occhiolino ad una nuova frontiera.