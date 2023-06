Allievi di Piacenza: secondo posto in regione, sconfitta in finale

Si chiude con l’orgoglio della medaglia d’argento e del secondo posto nell’intera Emilia Romagna il percorso della rappresentativa “Allievi di Piacenza” al Torneo delle Province. Dopo la vittoria in mattinata contro Ravenna grazie alla rete di Dadati nel finale, a Noceto gli uomini del selezionatore Barbieri si sono dovuti arrendere nel 2-1 della finale contro Bologna.

Dopo una prima fase di gioco equilibrata, sfruttata però dai bolognesi con le reti di Piazza e con il rigore di inizio ripresa di Di Benedetto, ai biancorossi non è bastato il gol di Molinari per riaprire una sfida che per quando visto nei 60 minuti (due mini tempi da 30′) avrebbe visto il pareggio come esito più corretto.

