Olimpiadi d’argento al Garilli: boxe, calcio, scherma e “scarrozzata” per anziani

Una parata con anziani, disabili e operatori sociosanitari come cerimonia di apertura sulle note di “Eye of the tiger”. In sottofondo la voce potente di Daniele Spina, speaker del Piacenza Calcio, a scandire l’elenco dei partecipanti: centri diurni, asili nido e case di riposo. Poi bandiere, striscioni, medaglie e sorrisi, fino all’ingresso della fiamma olimpica (in cartone e brillantini). Si sono aperte così, ieri pomeriggio, le Olimpiadi d’argento organizzate dalla cooperativa Unicoop all’interno dello stadio “Garilli” di Piacenza: un’iniziativa ludica voluta e coordinata da due animatrici, Isabella Bernazzani e Cecilia Poda, con il coinvolgimento di un centinaio di utenti dei servizi socioassistenziali in città e provincia. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

