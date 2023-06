La motonautica torna in Italia con la tappa a Boretto Po. Assente Giuseppe Rossi

Dopo due puntate all’estero, la motonautica da circuito ritorna in Italia per consumare una tappa fondamentale nella lotta al mondiale F500, F250 e F125. L’unica nota stonata, purtroppo, arriva dalla forzata defezione del nostro Giuseppe Rossi ancora alle prese con il post infortunio di Znin dopo uno spettacolare quanto drammatico incidente fortuitamente inscenato con lo slovacco Marian Jung.

F125 – Il nostro Luca Finotti, sul terzo gradino del podio in Polonia, conduce le danze con 35 punti inseguito da Sinoracky (33), Lember (32) e Calzolari (28). Mondiale apertissimo. A Boretto Po, i punti in palio saranno strategici prima dell’ultima prova di Bad Saarow (a settembre). Finotti dovrà spingere sull’acceleratore e nello stesso tempo fare il ragioniere per tenere a bada i rivali. Intanto Calzolari, sulle acque di casa, darà il massimo per restare nel grande giro.

F250 – Max Cremona, a punteggio pieno (40), corre contro se stesso. I suoi avversari più immediati sono Turner e Todorov a quota 32. In caso di tre su tre, Max metterebbe una seria ipoteca sul mondiale. In gara anche Pasquale Contento nella speranza di ben figurare.

F500 – Fuori dai giochi Rossi, a tre tappe dall’epilogo, è il polacco Marcin Zielinski (34) ad avere un punto di vantaggio sul detentore del titolo, l’estone Erko Aabrams (33). In agguato Attila Havas (30) mentre Marian Jung (24) e Robert Hencz (23) hanno buone chance di risalire in classifica. Sottili equilibrii e spettacolo garantito, con punte di velocità superiori ai 180 km/h.