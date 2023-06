Agazzanese, puoi scrivere la storia: oggi il ritorno playoff che vale la Serie D

Vincere o pareggiare con tre o più gol all’attivo. Chiara e difficile l’ultima missione dell’Agazzanese del presidente Groppalli e mister Piccinini sul minato campo del Fossombrone, dove oggi pomeriggio (ore 16.30) i granata sono nuovamente chiamati a farla in barba ai pronostici per scrivere la più bella pagina della storia ultracentenaria del club granata. Il 2-2 della finale d’andata dei playoff d’Eccellenza giocata sette giorni fa al “Baldini” è senza dubbio parziale a vantaggio della forte squadra marchigiana di mister Fucili, solitamente specialista nel saper chiudere a doppia mandata la propria porta difesa da Marcantognini e cui può bastare anche il pari in bianco, o l’1-1 per spuntarla e spiccare conseguentemente il volo in Serie D. Non sarebbe però la prima volta che quanto scritto o detto sulla carta venga puntualmente smentito alla prova del rettangolo da gioco e con questa ferma idea la comitiva granata è da ieri sera in ritiro nella provincia di Pesaro Urbino, ad affinare la concentrazione su partita ed avversaria.

Agazzanese con al seguito oltre un centinaio di tifosi per scrivere la storia in uno stadio infuocato, dove è annunciato il tutto esaurito.

Probabile formazione (4-3-1-2): Di Maio, Vago, Reggiani, Riccardi, Barba, Bragalini, Mastrototaro, Gueye, Soumahoro, Forbiti, D’Aniello. Marco Villaggi