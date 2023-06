Ufficiale il ritorno di De Vitis al Piacenza: sarà direttore tecnico delle giovanili

Il Piacenza Calcio ha reso ufficiale con un comunicato quanto già nell’aria da qualche giorno: “L’indimenticabile capitano Antonio De Vitis, autore di 49 gol in 120 gare in biancorosso, nonché protagonista di due promozioni in Serie A con la squadra allora allenata da Luigi Cagni, a partire dalla prossima stagione ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile andando ad affiancare il responsabile Francesco Guareschi”.

