Motonautica, il piacentino Max Cremona a caccia dell’Europeo F250

Pochi giorni per ricaricare le pile e poi ancora un viaggio in Polonia, stavolta a Chodziez, dove nel week end c’è in palio il titolo europeo F250. Max Cremona è stracarico nonostante il terzo posto di Boretto Po. Solo un guasto meccanico poteva rallentare la corsa verso il mondiale 2023. Max, dopo aver dominato a Jedovnice e Znin, è partito in pole a Boretto ma il magico triplete non si è concretato per un imprevedibile collasso del motore. Nella seconda e terza manche, Cremona ha dato un saggio delle sue qualità cancellando lo 0 della prima gara con 700 punti che gli sono valsi il terzo gradino del podio.

E con questo prepotente biglietto da visita Max Cremona si presenta in terra polacca con il ruolo di primo favorito per il titolo europeo. Attenzione però al giovane bulgaro Todorov che scalpita ed è in grado di qualsiasi impresa, meno chance per il britannico Turner. Sono comunque questi tre i papabili al titolo e se Boretto Po può essere un metro di valutazione ci sarà da divertirsi, fino all’ultimo respiro.

OASY 400 – Trasferta polacca anche per Davide Scarpa e Martina Barbarini che, sulle ali dell’ottima prestazione di Boretto Po, cercheranno di farsi largo anche in Europa. Diciotto le imbarcazioni iscritte, polacchi grandi favoriti ma nel computo delle due manche tutto può succedere.