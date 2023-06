Motonautica, Max Cremona secondo al campionato europeo in Polonia

Max Cremona è arrivato secondo al campionato europeo di motonautica, categoria F250, che si è corso oggi in Polonia.

Il piacentino si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio, con tanta amarezza e più di un rimpianto: il week end a Chodziez era iniziato nel migliore dei modi, con la pole position e il dominio incontrastato nella prima manche, dove si è imposto sul bulgaro Todorov e sul tedesco Hepner. Sembrava l’inizio di una cavalcata trionfale, ma un guasto meccanico ha fermato Super-Max a metà della seconda gara quando era al comando.

Il campionato europeo in prova unica si sviluppa su 4 manche e ogni pilota può scartarne una: Cremona chiaramente ha “buttato” la seconda (vinta da Todorov), ma nella terza, nonostante la strepitosa rimonta, si è classificato alle spalle ancora del bulgaro.

A questo punto per diventare campione europeo Cremona doveva solo e soltanto vincere per appaiare Todorov e batterlo in virtù del giro più veloce ottenuto nella prima manche. Ma non ce l’ha fatta: Nikola Todorov ha vinto manche e titolo.

OSY 400 – Il polacco Strumnik domina in lungo e in largo guadagnandosi meritatamente i galloni di campione europeo davanti all’estone Suuk e al connazionale Rochowiak.

I due piacentini, Martina Barbarini e Davide Scarpa, sono andati benino. Meglio Martina che ha collezionato due sesti e un nono posto, mentre Davide si è piazzato ottavo nella terza e più dietro nelle altre manche. Da non trascurare lo spavento capitato a Martina nel corso della terza prova quando è stata urtata e ha preso il volo, per poi atterrare sullo scafo del lituano Dranseika. Per fortuna nulla di grave.