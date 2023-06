Juani e Martin, due argentini campioni del mondo di padel stregati da Piacenza

Juan Ignacio e Martin Rubini sui campi di Pianeta PadelLa padel-mania che ormai da diversi mesi ha contagiato i piacentini è talmente forte che è riuscita a conquistare anche due campioni del mondo.

Da alcune settimane Martin e Juan Ignacio Rubini, padre e figlio, argentini di Chacabuco (provincia di Buenos Aires), si stanno allenando al Pianeta Padel Lpr.

Il primo nel 2022 a Las Vegas (Usa) ha vinto in coppia con Pablo Sisti il campionato mondiale Over 40, mentre Juani nel 2021 a Torreon, in Messico, ha trionfato al Juniors World Padel Championship, il campionato del mondo Open per gli Under 16, in team con Tino Libaak.

A Piacenza erano arrivati per un torneo al Pianeta Padel Lpr e si sono fermati, grazie alla scintilla che scoccata con i gestori dell’impianto. Un amore a prima vista, tanto che Juani dovrebbe proseguire le tappe del circuito professionale A1, che nelle prossime settimane lo porterà in giro per Europa ed Americhe, con la maglia proprio del circolo piacentino.

E non è affatto escluso che possano decidere di fissare la loro “base” a Piacenza, trasferendosi a vivere nella nostra cittĂ .

