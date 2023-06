Tris di trattative per il Piacenza: vicini Artioli, Andreoli e D’Agostino

In attesa di ufficializzare Alessio Sestu come nuovo direttore sportivo e Massimo Maccarone come allenatore, il Piacenza continua a lavorare sul mercato per allestire una squadra competitiva per la Serie D, cullando però sempre la speranza di un ripescaggio in Serie C.

Sono tre le trattative “calde” al momento: la più concreta riguarda Filippo Artioli, centrocampista classe 1998 della Dolomiti Bellunesi, ma sono avviati i contatti con Nicola Andreoli, centrocampista del 1999 della Pistoiese, e Stefano D’Agostino, punta classe 1992 della Paganese.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà