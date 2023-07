L’annuncio del Piace: Maccarone è il nuovo mister. Sestu direttore sportivo

Il Piacenza Calcio comunica di avere affidato la panchina della prima squadra a Massimo Maccarone, ex calciatore e primatista di reti in Serie A con le maglie di Siena ed Empoli. Lo staff tecnico sarà ufficializzato nei prossimi giorni. La società biancorossa, inoltre, comunica di aver scelto Alessio Sestu come direttore sportivo: si tratta dell’ex centrocampista protagonista per due stagioni a Piacenza, sfiorando la promozione in Serie B nel campionato 2018-2019.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà